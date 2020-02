«Serata meravigliosa, la partita perfetta: bene il Milan nel primo tempo, meglio l’Inter nella ripresa: uno dei derby più belli di sempre». Massimo Moratti, che di grandi sfide tra Inter e Milan ha ricordi e tanta esperienza, descrive la vittoria di ieri dei nerazzurri in rimonta per 4-2 come una partita epica. «Nei primi 45 minuti in campo c’era solo il Milan, poi penso che Conte abbia fatto quel che doveva fare nell’intervallo - racconta l’ex presidente a Sportmediaset - ma di certo la squadra aveva già dentro di sè gli strumenti per reagire. Non riesco a paragonare Conte a Mourinho o Mancini, possono avere aspetti e logiche simili ma le persone sono tra loro molto diverse. Di certo sono bravi».

Entrato nella ripresa, Eriksen è riuscito comunque a colpire positivamente Moratti, colpendo anche una traversa con una punizione quasi perfetta: «Di ieri mi ha impressionato, per quel poco di tempo che ha avuto a disposizione, Eriksen: fa cose da grandissimo campione, splendida la punizione finita sulla traversa. Nutro molta curiosità nei suoi confronti». Poi Moratti si complimenta con il Milan: «Hanno giocato un primo tempo splendido, contro un’altra squadra avrebbero segnato 4 o 5 gol. La strada è quella, aggrappandosi a Ibrahimovic che è talmente carismatico da poter trascinare l’intera squadra».