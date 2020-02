Doppio pareggio per le due squadre trentine che giocano in serie D. Sotto di un gol, il Levico di mister Cortese (nella foto) è riuscito a rimettere in piedi la partita contro i terzi in classifica, lo Scanzorosciate, grazie ad un gol del solito Esposito. L'uno a uno finale è preziosissimo.

Il Dro in trasferta è riuscito a fare 0-0 contro il Brusaporto.