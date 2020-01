Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Contro il fanalino di coda Inveruno il Levico Terme, dopo il successo nel turno precedente contro la Folgore Caratese, porta a casa altri tre punti fondamentali, ma non è stata di certo una passeggiata.



Dopo un ottimo primo tempo da parte della truppa valsuganotta, chiuso in vantaggio grazie al gol di Esposito, nella ripresa la formazione lombarda mette in apprensione più volte la retroguardia di casa ma senza trovare la via del gol.



Terzo “shutout” di fila per il Levico Terme.



RETE: 10’ pt Esposito (L)



LEVICO TERME: Boglic, De Nardi, Kojdheli (35’ st Belesi), Voltasio, Pralini, Monaco, Bonetto, Cardore (16’ st Piacente), Caruso (49’ st Gorzelewski), Esposito (35’ st Micheli), Marku (16’ st Petrucci). (A disposizione: Bertè, Capra, Togola, Sartori). All. Cortese



INVERUNO: Piccirillo, Bellocci (21’ pt De Stefano), Gatelli (8’ st Lillo), Negri, Garbini, Travaglini, Marioli, Greco (1’ st Parisi), Braidich (14’ st Broggini), Pastore (14’ st Vai), Mandelli. (Pandini, Scaglione, Parisi, Rankovic, Marzola). All. Viganò



ARBITRO: Gauzolino di Torino (assistenti Ingenito di Piombino e Gioffredi di Lucca)



NOTE: 350 spettatori circa. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: Marku, Caruso, Piacente (L); Travaglini, Greco (I). Recupero: 1’ + 5.