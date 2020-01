Non riesce l’impresa al Dro Alto Garda, che in soli 45 minuiti subisce tre pesanti gol sul terreno della lanciatissima Arconatese (al quinto successo consecutivo), con la squadra droata sfortunata e costretta a registrare gli infortuni di Aquaro, Calcari e Tuninetti usciti ancora nel primo tempo per dei guai muscolari.



Il Dro Alto Garda deve incassare la 12ª sconfitta stagionale restando al penultimo posto in classifica (hanno perso le ultime quattro squadre), ma vede allontanarsi la zona play–out dopo le vittore di Levico, Bolzano e Castellanzese.

RETI: 21’ pt e 46’ pt D’Ausilio (A), 32’ st Marra (A)



ARCONATESE: Vandelli, Giovane, Jentile, Gomis (24’ st Cazzaniga), Bianchi (39’ st Parini), Romeo, Bonfanti, Hazah (30’ st Veroni), Di Maira (33’ pt Diah), D’Ausilio (33’ st Meneguzzo), Marra. (A disp: Di Mango, Bagarolo, Albini, Rovelli). All. Livieri





DRO ALTO GARDA: Gentile, Salvaterra, Stanghellini, Karamoko, Ischia, Tuninetti (43’ pt Menolli), Brusco, Pancheri, Aquaro (8’ pt Antonucci), Proietto (44’ st Ferreira), Calcari (31’ pt Sylla). (A disp: Gionta, Farimbella, Kostadinovic, Francescon, Tufo). All. Manfioletti



ARBITRO: Tomasi di Lecce (Mantella di Livorno e Magherini di Prato)



NOTE: ammonito Ischia (D). Angoli 8–4; Recupero 2’–3’; Terreno pesante; Spettatori 300.