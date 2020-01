Se il Paris Saint Germain volesse cedere Kylian Mbappè, non potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 265,2 milioni di euro. È questo il valore attribuito all’attaccante francese dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, che ha stilato una speciale classifica dei prezzi di mercato dei giocatori tenendo conto di 21 variabili, come le prestazioni a livello di club e nazionale, risultati di squadra, ruolo, età, campionato di militanza e posizione economica della società proprietaria del cartellino.



Al secondo posto, valutato 223,7 milioni di euro, l’attaccante inglese del Manchester City, Raheem Sterling, mentre completa il podio Momo Salah del Liverpool con 175,1 milioni di euro. A seguire Jadon Sancho, Sadio Manè, Harry Kane e Marcus Rashford, ottavo Lionel Messi (125,5 milioni) seguito da Antoine Griezmann e Lautaro Martinez, decimo e primo degli «italiani» con un valore di 115,7 milioni. Andando per ruoli, il primato fra i portieri spetta ad Alisson Becker (87 mln), fra i centrali difensivi guida Virgil van Dijk (93 mln), fra gli esterni Trent Alexander-Arnold (110 mln) mentre fra i centrocampisti la valutazione più alta è per James Maddison (112 mln).



Undici giocatori dei primi 20 in classifica militano in Premier League ma i cinque grandi campionati europei possono vantare almeno due calciatori da oltre 100 milioni. In serie A, alle spalle di Lautaro, un altro interista, Romelu Lukaku con 100,2 milioni di euro, quindi Fabian Ruiz (91,4 mln) e Paulo Dybala (91,2 mln).



I primi italiani in classifica sono Nicolò Zaniolo (86,3 mln) e Nicolò Barella (82,1 mln) che precedono Cristiano Ronaldo (80,3 mln) e Matthijs De Ligt (80,1 mln), quindi Milan Skriniar (70,2 mln) e Rodrigo Bentancur (69,7 mln).