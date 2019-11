Svizzera, Turchia, Galles: sono queste le avversarie dell’Italia agli Europei del prossimo anno nel girone A alla fase finale degli Europei 2020 che si svolgeranno, per la prima volta, in 12 città dal 12 giugno al 12 luglio 2020. È l’esito del sorteggio che si è tenuto oggi pomeriggio a Bucarest, in Romania. Sventato il rischio Francia, che era in seconda fascia, e Portogallo, che era in terza fascia, mentre l’Italia, lo ricordiamo, era tra le teste di serie.



Restano da decidere le ultime partecipanti, che usciranno dagli spareggi.



L’esordio dell’Italia sarà il 12 giugno, alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, contro la Turchia.



Ecco tutti gli accoppiamenti.



GRUPPO A: Italia, Svizzera, Turchia, Galles.



GRUPPO B: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia.



GRUPPO C: Ucraina, Olanda, Austria, vincente play off.



GRUPPO D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, vincente play off.



GRUPPO E: Spagna, Polonia, Svezia, vincente play off.



GRUPPO F: Germania, Francia, Portogallo, vincente play off.