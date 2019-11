Poteva essere una giornata da ricordare, per le squadre trentine impegnate nel campionato di serie D, ma alla fine si è rivelata un mezzo disastro. Levico e Dro, hanno entrambe sprecato un doppio vantaggio contro Virtus Bolzano e Inveruno. Il Levico è uscito addirittura sconfitto, mentre il Dro ha chiuso sul 2-2 tra mille proteste per un rigore considerato generoso e un recupero eccessivo.

Un finale da incubo per il Dro. Nel match salvezza contro i diretti rivali dell’Inveruno, i padroni di casa gettano via la vittoria: erano avanti di due gol fino a pochi minuti dalla fine, grazie alle reti di Brusco nel primo tempo e di Aquaro nella ripresa.



Ma i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro (poi diventati 7) sonoi stati fatali ai padroni di casa, che hanno perso la testa. Prima un rigore al 48’ dell’ex-aquilotto Lillo, poi il gol di Pastore al 51’ hanno portato il match sulla parità.



Un brutto colpo per il Dro, che cede due punti importantissimi in chiave salvezza.

Il Levico aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Cardore e Piacente, ma nella ripresa si è fatto rimontare fino al 3-2 finale in favore della Virtus Bolzano.