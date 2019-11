Vittoria record per l'Italia di Roberto Mancini che ha ottenuto l'undicesimo successo consecutivo travolgendo l'Armenia per 9-1 in una partita del girone J delle qualificazioni europee, giocata al 'Barbera' di Palermo.

Nella sua storia l'Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa.



Reti: nel pt 8' e 33' Immobile, 9' Zaniolo, 29' Barella; nel st 19' Zaniolo, 28' Romagnoli, 30' Jorginho (rigore), 32' Orsolini 34' Babayan, 36' Chiesa.