Aquila battuta da Gran Canaria: ma i trentini passano alla Top 16.

Una bella lezione su cosa l'aspetta nel girone delle Top 16 la Dolomiti Energia l'ha avuta ieri sera. Alla Blm Group Arena è stata sconfitta per 67-56 da Gran Canaria nell'ultimo turno del girone di qualificazione.

La battuta d'arresto - la quarta consecutiva in Eurocup dopo le 6 vittorie iniziali - relega dunque Trento al terzo posto del suo gruppo. Il che, per effetto degli incastri del turno successivo, ora la vedrà impegnata in un gironcino con i francesi di Boulogne Metropolitans 92 (a sorpresa vincitrice del gruppo B), i russi di Kuban Krasnodar dell'ex aquilotto Will Cummings e il Partizan Belgrado . Le Top 16 cominceranno il 13 gennaio per chiudere entro il 16 marzo: passano le prime due di ogni gironcino. Le prossime avversarie sono squadre che hanno budget e blasone ben superiori all'Aquila. Non per questo, però, la Dolomiti Energia partirà sfavorita.