Missione compiuta. Un successo di carattere e di forza di volontà - nonostante l'uscita dopo appena 5 minuti di Jacorey Williams per un fastidio nella zona posteriore della coscia - permette alla Dolomiti Energia di festeggiare con ben 4 turni d'anticipo la qualificazione alle Top16 di Eurocup.

La vittoria di ieri sera sul campo del Promitheas Patrasso è infatti la sesta consecutiva per i bianconeri in coppa, la settima in 8 partite considerando anche il campionato. Ora Trento potrà trasferirsi a Gran Canaria con la testa libera, senza l'assillo della vittoria ad ogni costo, ma con la serenità d'animo di chi ha già raggiunto il primo obiettivo della stagione e già pregusta altri traguardi.

Ieri sera nell'arena greca la squadra di coach Brienza ha fornito una bella dimostrazione di maturità perché - anche non giocando il suo miglior match - ha dato l'impressione di avere sempre la partita in mano, mantenendo freddezza e concentrazione anche nel momento di maggior forcing del Promitheas ad inizio dell'ultimo periodo.