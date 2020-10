Anche l’Aquila Basket deve fare i conti con il Coronavirus. Sono cinque i casi emersi tra giocatori e staff. Tre giocatori e due membri dello staff.

«Dolomiti Energia Basket Trentino comunica che, a seguito dei tamponi molecolari di controllo effettuati nella giornata di ieri in vista della prossima trasferta di EuroCup a Gran Canaria, sono emersi cinque casi di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. I soggetti, tre giocatori e due membri dello Staff Squadra, sono asintomatici o mostrano sintomi lievi e stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario», il comunicato del club.

Le positività non dovrebbero mettere in pericolo la partenza per l’isola spagnola di Gran Canaria, dove mercoledì sera dalle ore 21 la capolista del girone D, appunto l’Aquila, dovrà affrontare i padroni di casa per l’ultima partita dell’andata. Per impedire la trasferta dovrebbero esserci almeno otto i positivi. Quelli individuati sono asintomatici o presentano sintomi lievi, sono isolamento sanitario.