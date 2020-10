L'ombra del virus aleggia attorno alla Dolomiti Energia. Qualche momeonto fa la società ha comunicato che contro la Vanoli Cremona non saranno della partita Davide Pascolo, Andrea Mezzanotte e l'assistant coach Davide Dusmet, che nelle ultime ore hanno manifestato leggeri sintomi influenzali: i giocatori resteranno in isolamento precauzionale in attesa dell'esito dell'ulteriore tampone molecolare a cui sono stati sottoposti nella giornata di oggi. Domani dovrebbero essere resi noti i risultati.