Il Supercoppa l'Aquila si risveglia e batte Trieste

Una bella prestazione di squadra con 9 giocatori a punti (con il picco dei 20 di Gary Browne) permette alla Dolomiti Energia di timbrare il secondo sigillo casalingo consecutivo (79-61) e tenere aperti i giochi nel gruppo C di Supercoppa. La sconfitta di Trieste tiene infatti in corsa per il primo posto la Reyer Venezia, che pure ieri pomeriggio si era complicata le cose andando a perdere a Treviso. L’Allianz, che dunque alla Blm Group Arena aveva una grande opportunità per mettere una bella ipoteca sulla qualificazione alle Final Four, ha pagato a caro prezzo le assenze per infortunio di Myke Henry e Andres Grazulis.

C’è comunque da sottolineare la bella prestazione di Trento che per lunghi tratti ha lavorato sodo in difesa costringendo gli ospiti a spendere ad ogni azione secondi ed energie preziosi per trovare il canestro. Il vantaggio difensivo ha poi permesso ad un’Aquila decisamente più tonica di quella vista a Treviso di giocare più leggera in attacco e mettere insieme belle percentuali al tiro (63 per cento da due, 36 per cento da tre).

