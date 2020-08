Sconfitta che suona come una beffa - ieri sera - per la Dolomiti Energia che deve inchinarsi a Trieste, dopo un match combatuto, solo sul filo della sirena per 86 a 83: tripla del play Laquintana. Era l'esordio agonistico per i bianconeri di Brienza nella SuperCoppa.

Tra i migliori in campo il play Browne e l'ala Morgan, che non bastano per l'overtime.

Emozione per il ritorno in campo con il pubblico: a Trieste era stato consentito l'ingresso di mille spettatori.