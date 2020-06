Brutte notizie per la Dolomiti Energia. ieri il board dell'Eca ha ufficializzato le 24 partecipanti alla prossima stagione di Eurocup. Ebbene, Trento non è stata ammessa. I vertici di Eca non hanno infatti accolto la richiesta di wild card presentata dall'Aquila.

La Dolomiti Energia- che pure ha raggiunto una semifinale di Eurocup e due volte le Top 16 in 4 partecipazioni - è rimasta esclusa. Tre sono le squadre italiane che parteciperanno alla Coppa: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia. Ora l'ultima speranza per Trento è che, il posto lasciato libero dal Panathinaikos in Eurolega, venga assegnato a Bologna liberando dunque uno "slot" per l'Italia nella seconda coppa Eca.

Questa esclusione complica naturalmente il mercato di Trento che non potrà offrire ai giocatori nel mirino l'importante vetrina europea.