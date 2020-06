E se Danilo Gallinari tornasse dove tutto è cominciato?

Il quasi 32enne lungo di Sant’Angelo Lodigiano si sta allenando in vista della ripresa della regular season di fine luglio a Orlando, dove con i suoi Oklahoma City Thunder andrà a caccia di un posto ai play-off. Ma il suo futuro è un’incognita visto che è in scadenza. Al Gallo, secondo Ian Bagley di SNY, starebbero così pensando i New York Knicks, a caccia di un’ala grande che possa integrarsi con RJ Barrett e Mitchell Robinson.

Per Gallinari sarebbe un ritorno alle origini: l’azzurro sbarcò in Nba nell’estate 2008 come sesta scelta assoluta del draft effettuata da New York. La sua esperienza nella Grande Mela si chiuse nel 2011, ceduto a Denver nell’operazione che portò Carmelo Anthony ai Knicks, poi Los Angeles Clippers e, la scorsa estate, l’arrivo ai Thunder.