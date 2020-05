Maurizio Buscaglia non è più l’allenatore della Grissin Bon Reggio Emilia. Il cda della società emiliana ha comunicato all’ex coach di Trento l’intenzione di non proseguire il rapporto nonostante un altro anno di contratto.

La nuova proprietà ha preferito inaugurare il ciclo con un coach non legato al passato, pur con la necessità di dover onorare l’accordo con il tecnico ex Trento almeno fino a quando non avrà trovato nuova collocazione. L’idea è di aprire un nuovo progetto con un allenatore giovane. Per questo Antimo Martino - che dovrebbe sciogliere a breve il legame con la Fortitudo Bologna - è in vantaggio sul veterano Piero Bucchi.