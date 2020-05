Archiviare la stagione e cominciare a pensare già alla prossima. È il pensiero di Shaquille O’Neal, ex fuoriclasse dei Lakers, che in un’intervista con il quotidiano americano Usa Today, chiede di mettere fine alla stagione dell’Nba, ferma da metà marzo a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19.

«Penso che dovremmo rinunciare alla stagione - ha detto Shaq, 48 anni, - Tutti dovrebbero andare a casa, restare in forma e tornare per la prossima stagione. Annulliamo la stagione, è così semplice».

Il quattro volte campione dell’Nba spiega anche che non ha senso assegnare un titolo che sarebbe comunque segnato da questo lungo momento di crisi: «Riprendere la stagione per poi fare nel più breve tempo possibile i play-off? Qualunque sia la squadra che vinca il titolo, ci sarebbe un asterisco accanto al suo nome», ha affermato l’ex centro, ora consulente televisivo.

«Cosa succederebbe se una squadra che a marzo non era davvero tra i contendenti al titolo inizia a vincere tutto con questa nuova formula dei play-off? Ancora una volta, dico che dobbiamo annullare la stagione ed essere preoccupati per la salute di spettatori e giocatori, per poi tornare la prossima stagione».

Adam Silver, capo dell’Nba, studia da diverse settimane la possibilità di provare a concludere la stagione a porte chiuse, raggruppando tutte le squadre nella stessa area ristretta, che potrebbe essere Las Vegas o Orlando.