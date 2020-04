Da quando il virus ha stravolto le nostre vite non si possono più allenare insieme. Ma non hanno mai smesso gli Aquilotti 2010 dell’Aquila basket: anzi, la passione ha riempito le loro giornate in quarantena e la palla a spicchi, la loro migliore amica, li ha riavvicinati. Così...

L’assist è arrivato dai loro genitori, che hanno avuto l’idea di lanciare un messaggio positivo in quest’emergenza attraverso un simpatico video. Piccoli atleti ed allenatori hanno dato del loro meglio interpretando i valori del basket e con le guest star dell’Aquila hanno dimostrato che, anche se distanti, si può essere uniti come una vera squadra.