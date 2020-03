Anche l’ultimo degli americani della Dolomiti Energia è tornato in patria. Alla luce dell’evoluzione negli scenari internazionali legati alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, Aquila Basket Trento ha permesso al play Aaron Craft di accompagnare la famiglia a casa e di fare rientro negli Stati Uniti, per poi riunirsi alla squadra alla ripresa degli allenamenti di gruppo in data da determinarsi (giovedì 26 marzo, ma dovrebbe slittare).

Si aspettava solo la dichiarazione ufficiale, che è arrivata giovedì sera attraverso un comunicato, inviato tramite lettera a ciascun Comitato, del presidente della FIP, Gianni Petrucci: tutti i campionati regionali, senior e giovanili, maschili e femminili di ogni categoria, dalla C Gold alla Seconda Divisone, dall’Under 20 al minibasket, sono ufficialmente conclusi. Ancora in corso e in attesa di sviluppi i campionati di interesse nazionale (maschili e femminili): la Serie A (maschile e femminile), il campionato di A2 (maschile e femminile) e di Serie B (sospensione del torneo maschile prevista per la settimana prossima, mentre il torneo femminile è cancellato con la Cestistica Rivana che ha finito la stagione).

Per quanto concerne l’attività cestistica del Trentino Alto Adige, annullati i due campionati senior maschili, la Serie D e la Promozione, e tutti i tornei giovanili e minibasket, dall’U18 al campionato Aquilotti (minibasket), compresi i tornei organizzati dal Comitato Veneto ai quali hanno preso parte alcune società regionali, sia maschili (C Silver e dall’U14 all’U18 ecc) che femminili (Serie B, Serie C, Promozione e giovanili dall’U16 all’U18). Il comunicato del presidente Petrucci: «Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore del settore agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019.2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali».