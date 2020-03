Anche la Nba si fa qualche conto in tasca e medita di tagliare gli ingaggi dei giocatori visto lo stop forzato al campionato a causa dell’emergenza coronavirus.

Secondo la Espn, i protagonisti della lega americana si vedranno accreditare lo stipendio per intero l’1 aprile prossimo ma i proprietari si riservano di trattenere una parte degli ingaggi il 15 del prossimo mese alla luce delle partite cancellate, ritenendo la pandemia in corso fra le fattispecie che rientrano nelle cause di forza maggiore.