«Abbiamo grande voglia di riscatto e proveremo a trasformarla in energia fisica e mentale». Se sia una frase intrisa di forte convinzione o un’uscita di prassi lo scopriremo tra poche ore. Certo che stasera l’autore della dichiarazione, coach Nicola Brienza, e tutta la Dolomiti Energia si giocano la faccia: un’altra partita senza nerbo, volontà e determinazione come quella di sabato sera alla Blm Group Arena contro la Grissin Bon dell’ex allenatore Maurizio Buscaglia toglierebbe credibilità e simpatia a tutto l’ambiente bianconero.



I numeri della Virtus



Per carità, tutti sappiamo che l’impegno casalingo di stasera nel terzo turno delle Top16 di Eurocup contro la Virtus Bologna è dei più proibitivi e che la vittoria non è un obiettivo semplice, tutt’altro. Gli ospiti - che puntano alla finale di coppa per garanatirsi come da regolamento un posto nell’Eurolega del prossimo anno - sono la squadra che prende più rimbalzi dell’intera competizione (38,4 a partita) e una di quelle che segna di più (84,2 di media). Trento, di suo, si ferma a 77 punti segnati e a 33,3 rimbalzi



È lecito, però, aspettare una sana reazione dopo la debacle di campionato e vedere in campo giocatori che corrono, lottano e difendono. Almeno quanto gli avversari. E per tutti i 40 minuti.

Se poi la Virtus sarà più forte (come ha già dimostrato in campo lo scorso 5 gennaio imponendosi 83-77 nell’ultima partita del girone d’andata) meriterà di vincere. Ma dovrà farlo giocando e sudando fino all’ultima sirena.



Proprio dalla bella prestazione aquilotta di 15 giorni fa parte l’analisi pre-gara di Justin Knox (nella foto). «Allora ce la siamo giocata fino in fondo, in quella di domani (oggi pr chi legge, ndr) proveremo a ripartire da lì e dal secondo tempo di qualità che abbiamo messo in campo allora: abbiamo bisogno di sistemare alcune situazioni difensive che ci sono costate care nel finale punto a punto, avremo sicuramente qualche adattamento da apportare per farci trovare pronti a questa sfida importante».



In cerca di una reazione



Il centro aquilotto torna poi sulla pesantissima sconfitta contro Reggio Emilia e anche lui sottolinea la necessità di reagire. «Per farlo - dice - non ci sono grandi segreti riguardo quello di cui abbiamo bisogno, dobbiamo avere maggiore concentrazione e desiderio di giocare e di vincere». Tutto bene, per carità, ma è imbarazzante sentire certe parole da un giocatore professionista con quasi una decina d’anni di esperienza: immaginiamo che essere pienamente rivolti con il pensiero a quello che si fa e cercare di dare il meglio dovrebbe essere naturale. Non certo una cosa da dover sottolineare.



«L’EuroCup - chiude il lungo dell’Alabama - è una competizione dura ma davvero stimolante ed arricchente per un giocatore, è come me l’aspettavo: ogni partita è una sfida, per me e per la squadra, e vogliamo sfruttare questa per rilanciarci nella classifica delle Top 16 e nella nostra stagione».



Più che per coltivare ambizioni di qualificazione ai quarti, la gare di stasera dovrà servire - come detto - per ridare morale e dignità ad una squadra che sabato, in un solo colpo, ha cancellato tutto quanto di buono aveva fatto nelle ultime due-tre settimane.