Toto Forray, capitano dell'Aquila Basket, è a Trento dal 2011 e da allora non ha mai saltato neanche una partita ufficiale. La Dolomiti Energia, per celebrare le sue 400 presenze in maglia bianconera, ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi: mercoledì alla BLM Arena arriva il Partizan Belgrado. Sarà una partita durissima di Eurocup, ma anche una festa per Tito. E si preannuncia una standing ovation memorabile.