Alòla fine vince la Virtus Bologna 83 a 77, ma oggi la Dolomiti Energia Aquila basket ha perso con onore ed ha ceduto solo in un finale da cardiopalma punto a punto. Lo scrive il presidente Longhi riassumendo il match alla Blm Arena: "Devo dire grazie ai ragazzi che non hanno mai mollato costringendo la capolista (non per caso) a giocare con il quintetto base fino alla fine.

Abbiamo assistito ad una grande pallacanestro con giocatori di livello europeo da una parte e dall’altra che hanno offerto uno spettacolo di grande intensità. Usciamo da stasera convinti che ce la possiamo giocare con tutti. Alla prossima".