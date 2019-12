L'Aquila continua a volare, i suoi "cecchini" sono tornati a colpire forte e la domenica in trasferta finisce alla grande. La Dolomiti Energia stasera in Lombardia ha sconfitto Varese per 81-86. Una vittoria importante contro una formazione che la precedeva all'ottavo posto in classifica e una conferma dopo l'ottima prova contro Trieste.

Le aquile sono andate a vincere ai Masnago dove non vincevano da 5 anni, dal novembre 2014.