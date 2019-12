Pochi giorni fa, una sonora sconfitta in casa contro Roma e la delusione dei tifosi. Ieri sera, invece, un favoloso riscatto in Eurocup per l'0Aquila Basket. Rischiava l'eliminazione, ma nell'ultima giornata delle eliminatorie del gruppo D ha battuto in casa sua la capolista spagnola Malaga per 88-76. La squadra di coach Brienza così si qualifica alle Top 16 dove incontrerà la Virtus Bologna, il Partizan Belgrado oltre alla terza classificata del gruppo C che si conoscerà oggi.

Ieri sera una prova corale superlativa della formazione bianconera: Blackmon 19 punti, Gentile 17, Kelly e Pascolo 12, quest'ultimo eletto anche miglior giocatore della sfida, più l'apporto determinante in cabina di regia di Craft e Forray, per un successo che consente di proseguire il percorso continentale e soprattutto ridà fiducia e stima alla squadra di coach Brienza in vista della 14esima giornata di campionato. Domenica c'è una trasferta difficilissima a Milano contro l'Olimpia. Palla a due alle 18.