Serata da incubo per l'Aquila Basket che ieri - in casa al Pala Blm Arena - perde con Roma e soprattutto colleziona un umiliante 18-0 nell'ultima frazione. Squadra che esce fra i fischi dei tifori e che costringe il presidente Luigi Longhi a chiedere umilmente scusa su facebook.

La Dolomiti Energia incassa la terza sconfitta stagionale in casa contro la Virtus Roma e vede allontanarsi ancora di più (visto anche il difficile calendario delle prossime gare) l'obiettivo qualificazione alla Coppa Italia. Roma, senza brillare, inguaia Brienza e la sua squadra.

Ieri l'Aquila ha perso per 82-88. E così la Dolomiti Energia resta a quota 10 punti in classifica (5 vittorie e 7 sconfitte).

Serve un riscatto in Eurocupa, martedì arriverà Malaga per il Round 10 che in caso di vittoria garantirà l’accesso della Dolomiti Energia alle Top 16 di coppa.