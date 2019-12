Basket, gli azzurri con sindrome di Down sono campioni del mondo

Campioni dei mondo, per la seconda volta consecutiva. La Nazionale Italiana Atleti di pallacanestro con sindrome di Down ha bissato il titolo iridato battendo in finale, a Guimarães, i padroni di casa del Portogallo con un punteggio molto netto, 36-22.



La medaglia di bronzo è andata invece Turchia.



Ecco gli azzurri che hanno vinto il mondiale: Davide Paulis, Antonello Spiga, Emanuele Venuti, Alessandro Ciceri, Andrea Rebichini, Alessandro Greco. Allenatori: Giuliano Bufacchi & Mauro Dessì.