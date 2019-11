In Eurocup si rivede l'Aquila perdente, quella che viaggia bene in testa nei primi tempi, ma si rilassa e la paga nel finale: subendo un parziale di 31-8 nel terzo periodo i bianconeri hanno regalato la prima vittoria stagionale (69 a 76) in Eurocup ai montenegrini del Buducnost Podgorica cancellando quanto di buono fatto mercoledì scorso ad Istanbul. Ora con due trasferte su tre gare restanti (in Germania e in Polonia) la qualificazione alle Top 16 si fa decisamente più difficile.

Al di là dei calcoli sul passaggio del turno, resta il fatto che dopo due vittorie consecutive da cui si poteva ricavare la speranza di una squadra sulla via della maturità, ieri alla Blm Group Arena l'Aquila ha fatto non uno, ma almeno due passi del gambero: per quanto riguarda la difesa di squadra, ma anche per la capacità di reazione ai black out di attacco. A guardare bene sono due facce della stessa medaglia: quando fila tutto per il verso giusto i bianconeri hanno talento e classe per ben figurare contro ogni avversario, ma basta che qualcosa inizi a girare storto per rompere i delicati equilibri.