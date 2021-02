Caso Schwazer, scende in campo Renzi: "Gli hanno rovinato la vita, qualcuno pagherà?"

ROMA - "Qualcuno pagherà per aver distrutto la vita e la carriera di Alex Schwazer? A lui intanto in grande in bocca al lupo per Tokyo 2021". Con questo messaggio su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha commentato la vicenda del marciatore, all'indomani della decisione del Tribunale di Bolzano di archiviare il suo caso di doping.