Sinner show a Melbourne, battuto Travaglia, è il secondo titolo ATP per Jannik

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne, battendo in finale l’altro italiano Stefano Travaglia con il punteggio di 7-6 6-4, in una sfida durata quasi due ore e un quarto, giocata sempre sul filo dell’equilibrio.

Per il 19enne Sinner si tratta del secondo titolo in carriera.

Con il successo di oggi nel torneo Atp di Melbourne, Jannik Sinner allunga a dieci la striscia di match vinti di seguito e migliora la sua posizione nella classifica mondiale, passando dal 36mo al 32mo posto. Un buon viatico per il 19enne di Sesto Pusteria che da domani sarà impegnato anche agli Australian Open.

Anche l’altro azzurro della finale Atp, Stefano Travaglia, ha migliorato sensibilmente la sua posizione nel ranking, salendo fino al 60mo posto. Il 29enne tennista di Ascoli fino a oggi occupava la 71ma posizione della classifica mondiale. Anche per Travaglia da domani scatta l’impegno negli Aus Open.

«Sono felicissimo per la vittoria a Melbourne e di aver iniziato così la mia stagione». Jannik Sinner sui social non trattiene la sua gioia per la vittoria nel torneo Atp di Melbourne, dove in finale ha battuto Stefano Travaglia. «Grazie alla mia squadra per essere sempre con me, non potrei farne a meno. Complimenti al mio connazionale Travaglia per un grande torneo. Forza Italia» ha postato il giovane campione di Sesto Pusteria.

Per Sinner è stato un tour de force questa prima fase della stagione, soprattutto in terra australiana essendo stato impegnato sia nel singolo che nel torneo di doppio, in questi giorni che precedono l’inizio degli Australian Open.

Sinner aveva guadagnato la semifinale anche nel doppio, in coppia con il polacco Hubert Hurkacz, ma ha dovuto rinunciare per la contemporaneità della semifinale di singolo. Uno sforzo fisico enorme, per il 19enne altoatesino che domani esordirà agli Australian Open contro il canadese Denis Shapovalov, n. 12 del mondo e avversario ostico.