Prosegue la marcia di Jannik Sinner nel «Sofia Open», Atp 250 dotato di un montepremi di 325.615 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell’Arena Armeec della capitale della Bulgaria.

Il torneo, che di solito si gioca a febbraio ma ha cambiato data a causa della pandemia, quest’anno chiude la stagione del circuito maschile (ad eccezione degli otto protagonisti delle Atp World Tour Finals di Londra).

Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 44 Atp, ha raggiunto i quarti di finale superando per 6-3 6-4 l’elvetico Marc-Andrea Hüsler, numero 149 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Stefano Travaglia.

Per un posto in semifinale Sinner è ora atteso da Alex De Minaur, terza testa di serie: l’azzurro si è aggiudicato l’unico precedente, in finale alle Next Gen Atp Finals del 2019 a Milano.