Bufera social su Federica Pellegrini. La campionessa di nuovo, come è noto, è in quarantena, dopo essere risultata positiva al Covid. Ma è uscita di casa, per accompagnare in macchina la mamma a fare il tampone. Una scelta che ha scatenato le critiche sui social e che ha spinto la “Divina” a intervenire su Instagram per spiegare che non c’è nessun caso e che la sua uscita era stata autorizzata dalla Asl.