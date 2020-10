Il ragazzo prodigio altoatesino Jannik Sinner si prepara ad una nuova impresa, oggi, allle 16.45, nei quarti di finale del torneo del Roland Garros.



A 19 anni e neanche due mesi è il più giovane italiano ad aver raggiunto tale traguardo in uno Slam e il primo esordiente a entrare nei migliori otto dal 2005, quando fu proprio il suo avversario, Rafa Nadal, a stabilire quel piccolo primato. Lo spagnolo quell’anno vinse anche il trofeo, cominciando una carriera straordinaria, che molti pronosticano anche per l’azzurro.



La vittoria su Zverev agli ottavi ha impressionato ma nel circus dell’Atp Sinner da tempo non è più considerato solo una promessa e domani avrà modo di dimostrarlo di fronte ad un maestro come Nadal, il quale ama allenarsi contro di lui in occasione dei grandi tornei proprio per le sue caratteristiche fuori dal comune. Il pronostico dovrebbe essere chiuso, sulla carta, tra il ragazzo e il Re della terra che vanta 12 titoli al Roland Garros, ma Sinner non è tipo da farsi impressionare e non gli farà alcuni sconto.



In campo, prima di Sinner, alle 15.30, anche l’altra sorpresa azzurra, la toscana Martina Trevisan, anche lei alla ‘primà assoluta nei quarti di uno slam, che affronterà la polacca Iga Swiatek, la quale ha eliminato nientemeno che la testa di serie numero 1 del torneo, Simona Halep.

Sognare due italiani in semifinale non è vietato.



Negli incontro odierni, Novak Dkokovic ha rispettato il pronostico battendo in tre set il russo Karen Khachanov, n.16 Atp, col punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Durante l’incontro, piuttosto a senso unico, il serbo ha rivissuto, ma questa volta senza conseguenze, l’incidente che lo escluse dall’Us Open, quando in un gesto di stizza colpì al volto una giudice si linea con la pallina. Il copione si è ripetuto, ma durante una fase di gioco, quindi senza responsabilità del tennista. La giudice di linea è stata colpita dalla pallina sul volto, come la collega statunitense, ma è rimasta al suo posto.



Un posto nei migliori otto se lo è guadagnato il greco Stefanos Tsitsipas, battendo il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set per 6-3, 7-6, 6-2. Tsitsipas ha preso un vantaggio consistente nel punteggio sia nel primo sia nel terzo set, lasciando come unico set combattuto il secondo, nel quale Dimitrov ha avuto due set point.



Alla fine la maggior parte dei punti importanti è stata decisa da errori gratuiti del bulgaro, 53 in totale, il quale ha provato a fare più gioco ma grandi risultati. Il greco affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie n. 13, che ha fatto sua una partita piuttosto delicata con l’ungherese Marton Fucsovics, il quale dopo aver vinto il primo set ha perso i successivi tre ma senza mai abbassare le armi fino al tie break finale.