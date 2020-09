Un weekend di fitness con Jury Chechi: venerdì 11 settembre arriverà in Valsugana «il signore degli anelli» per un fine settimana dedicato al calisthenics, una nuova disciplina sportiva i cui fondamentali sono molto simili a quelli della ginnastica artistica.

Jury Chechi vestirà i panni dell’istruttore e, assieme ad altri tecnici della Jury Chechi Academy, guiderà gli iscritti al workshop in un percorso con 4 sedute di allenamento specifiche, alla scoperta delle tecniche e sei segreti per migliorare il proprio allenamento ed ottenere risultati sempre migliori attraverso il calisthenics.

Le iscrizioni al workshop chiudono mercoledì 9 settembre e ci sono ancora pochissimi posti disponibili per partecipare, tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.oltrefit.it.

L’appuntamento è organizzato e promosso dalla Centro Fitness OLTREFit e si svolgerà presso il Centro Sportivo Comunale di Pergine Valsugana, la prima seduta di allenamento sarà venerdì pomeriggio, domenica 13 settembre si concluderà con l’evento finale a partire dalle 16, con la diretta in loco di Radio Dolomiti.

Nella mattinata di domenica si terrà un allenamento speciale presso la struttura funzionale installata sulla spiaggia di San Cristoforo, in riva al lago di Caldonazzo.

L’evento è patrocinato dal comune di Pergine Valsugana e sostenuto dalla concessionaria Audi Dorigoni, main sponsor, da Ferramenta Frisanco e dall’autoscuola Alba.

Il weekend prevede un altro grande evento esclusivo promosso sempre da OLTREFit: un workshop di OCR, acronimo di Obstacle Race Course, la disciplina sportiva che prende spunto dai grandi eventi Spartan Race e Strongmanrun. Il workshop si terrà sabato 12 settembre dalle 13:30 sempre presso il Centro Sportivo Comunale di Pergine Valsugana, nel quale sono state attrezzate delle nuove strutture appositamente per questa disciplina, uniche in Trentino Alto Adige. Per quest’evento esclusivo degli istruttori speciali: Raffaele Depedri e Loris Pintarelli, atleti della nazionale italiana OCR.