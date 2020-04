Si allenava di nascosto, ma con la nazionale cinese. Torna alla ribalta Sun Yang, olimpionico del nuoto il cui soprannome “Drug Cheat” (imbroglione dopato), che gli è stato dato dai colleghi, dice tutto o quasi. La Wada è riuscito a comminargli una squalifica di otto anni (ma non con effetto retroattivo, quindi non ha perso le medaglie) , ma contro la sentenza del Tas c’è ancora la possibilità di fare ricorso al Tribunale federale svizzero come ultima possibilità. Intanto, pur essendo Sun tecnicamente squalificato per doping a tutti gli effetti, la federnuoto cinese lo aveva inserito nella lista di un gruppo di atleti convocati per uno stage di allenamento di tre mesi fra aprile e giugno. Da svolgersi, è bene precisare, visto che per gli atleti di vertice di alcune discipline sono state allentate le limitazioni imposte dalla pandemia mondiale.

Ma alla fine la presenza in lista di Sun Yang non poteva passare inosservata, anche se i cinesi l’avevano tenuta accuratamente nascosta, quasi a voler rialimentare le polemiche internazionali contro le reticenze di Pechino di fronte alla comunità internazonale. In ogni caso, sembrano giustificate le proteste della Wada: è stato come se a Filippo Magnini, ex capitano azzurro poi scagionato dal Tas, fosse stato consentito di allenarsi con la Nazionale mentre era ancora sotto squalifica, fatto nemmeno lontanamente ipotizzabile in ambito Fin.

Così sembra perlomeno tradiva la precisazione di chi gestisce il nuoto in Cina, con una nota in cui veniva precisato che lo stesso Sun sta scontando una sospensione e che l’invito precedente per gli allenamenti con vista sull’Olimpiade era stato annullato. Tutto questo mentre il Quotidiano dei Lavoratori rilevava che, visti i fatti, l’atleta in questione «è ancora membro della squadra nazionale».

Per lo sport della Cina una brutta figura, e la rabbia del mondo del nuoto verso Sun Yang, espressa da coloro che sul podio dei Mondiali 2019 non hanno voluto stringergli la mano, se possibile è aumentata. Il “Drug Cheat” è ancora in vasca, incredibile ma vero.