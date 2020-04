Anche la Val di Fassa Running, la più partecipata corsa podistica a tappe d’Italia, è costretta ad alzare bandiera bianca. La ventiduesima edizione dell’evento, che era in programma da domenica 28 giugno a venerdì 3 luglio, slitterà di dodici mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli organizzatori, coordinati da Armando Mich, hanno già fissato le nuove date: «Non ci sono le condizioni – spiega il presidente del comitato organizzatore – per proporre il nostro evento a fine giugno, perché i suoi punti di forza sono i contesti paesaggistici unici, come quelli delle Dolomiti fassane, ma anche la possibilità, che offriamo agli atleti, di stare insieme e di condividere tanti momenti di gioia e di relax. In questo momento la salute viene prima di ogni altra cosa. Non mi resta che dare appuntamento a tutti nel 2021, e più precisamente da domenica 27 a venerdì 2 luglio, quando riproporremo il nostro format con cinque tappe, che ci distingue da tante altre corse podistiche e ci consente di costruire dei numeri importanti, con la promessa di stupire tutti con qualche novità».

Per quanto riguarda le quote di iscrizione già versate, verranno restituite o, su richiesta dei diretti interessati, considerate valide per il 2021.