La Sat alza bandiera bianca. L’emergenza coronavirus prosegue e così la Società alpinisti tridentini ha deciso di annullare il proprio Circuito di gare di corsa in montagna che ogni anno coinvolge centinaia di atleti e appassionati.

Nella scorsa stagione erano state ben sette le manifestazioni organizzate: si era partiti il 27 aprile in Primiero per finire il 13 ottobre sulla Vigolana. La decisione è stata comunicata con una lettera inviata agli atleti: «Purtroppo - vi si legge - per la drammatica e al tempo stesso surreale situazione che stiamo vivendo, siamo costretti, nostro malgrado, ad annullare la 22ª edizione del Circuito Sat di corsa in montagna per l’anno 2020. Abbiamo confidato in una rapida evoluzione e abbiamo atteso fino all’ultimo prima di poter prendere una decisione così drastica. Purtroppo i decreti attualmente in atto per contrastare la diffusione di Covid-19 e il futuro incerto non permettono una corretta programmazione e gestione degli eventi sportivi. La maggior parte delle gare del Circuito previste a maggio e giugno non potranno essere svolte, rimangono invece sospese, in attesa di indicazioni, le gare previste per settembre e ottobre che saranno eventualmente organizzate dalle singole sezioni nella modalità ritenuta opportuna e comunicate successivamente senza adesione al Circuito».