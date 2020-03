Christian Modena, atleta di Mori del team La Sportiva, ha festeggiato il compleanno facendo di corsa 26.950 scalini in poco più di 5 ore.

Racconta lui stesso su Facebook la sua impresa casalinga per tenersi in allenamento: “Ho festeggiato in modo speciale.. Una gara tutta mia, le scale di casa. Sarò uno sciocco, mi sento come alla fine del Tor des geants, ma sono felice... Un pensiero Vero, Sincero, a chi sta soffrendo...Noi italiani siamo dei duri, nello sport, e nella vita, e ci rialzeremo”.

