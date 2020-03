L’All England Club ha convocato un «meeting urgente» per la settimana prossima in cui si dovrà decidere se rinviare o cancellare, a causa del coronavirus, il torneo di Wimbledon. L’inizio del torneo è fissato per il 29 giugno, ma l’espandersi della pandemia fa aumentare anche i dubbi sul fatto che il torneo si possa effettivamente disputare.

Di sicuro finora c’è che, se il torneo si dovesse svolgere, non sarà a porte chiuse. Ma visto che la pressione sul Club aumenta ogni giorni di più è stato deciso questo meeting in cui si dovrà prendere una decisione. «Una riunione urgente del nostro Board è stata programma per la prossima settimana - si legge in una nota dell’All England Club - e per prepararci avremo colloqui con Lta, Atp, Wta, Itf e e gli altri organizzatori del Grande Slam».