«Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro con un pò di rammarico». Così Alex Zanardi sul rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo.



‘Ironman’ Zanardi è comunque pronto a puntare al 2021: «L’anno prossimo sarà ancora più complicato per me alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già pensando - ha detto a »Tutti Convocati« su Radio24 - Per me ogni mese può fare la differenza.

Ero già matematicamente a Tokyo2020, ora si rimette tutto in discussione. Ma chi se ne frega. Ho intenzione di fermi trovare pronto».



«Il dubbio è che anche in questa occasione la risposta che si è dovuta dare riguarda più la percezione che la tecnicità del problema stesso - ha spiegato il campione del paraciclismo - Giusto che ognuno faccia sentire la propria voce, ma bisogna farlo in modo propositivo, mentre alcune federazioni hanno preso posizioni troppo nette e credo sia stata una cosa spiacevole. Dovrebbe esserci un fronte comune».