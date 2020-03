Carlo sul trono d’Inghilterra entro l’anno, il meteo di Pasqua e Pasquetta, ovviamente per chi potrà godersela all’aperto. Ma anche il big match del campionato del Nicaragua, o la TTC cup di tennistavolo. La serrata dello sport fa volare le scommesse, al tempo del coronavirus, sulle ali della fantasia. Ma solo on line, e con palinsesti ridotti al minimo alla luce dell’ulteriore restrizione sul gioco. Con il più classico 1X2 - protagoniste le regine della Serie A - al momento congelato, per quotisti e analisti è caccia al vuoto da colmare. Missione non facile, e le puntate proposte sono ormai da cultori della materia. Come decidere su chi puntare tra Diringen e Ocotae, stelle del football nicaraguense, o le gare del campionato australiano, o bielorusso. Gli unici ancora in campo.

Con l’oggi ridotto ai minimi termini, il betting è costretto a scatenarsi sul fantacalcio: e allora per trovare qualche nome di spicco bisogna addentrarsi su previsioni da palla di cristallo. Tipo chi sarà il tecnico della Juventus della prossima stagione, con Maurizio Sarri che, in pole, tiene ancora a distanza Pep Guardiola. Nella mischia anche un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, che divide le chance con il laziale Simone Inzaghi. In fondo al gruppone anche Gattuso, Giampaolo o Spalletti. E si può puntare anche sul destino di alcuni calciatori, primo fra tutti Ronaldo: niente prodezze e numero di gol, del portoghese ci si chiede chi tra Real, Psg e United potrà accoglierlo dopo l’eventuale addio alla Juve.

Ed è proprio il futuro, che si spera liberato dalla pandemia che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta, a riempire le caselle bianche lasciate dalle chiusure di tutte le manifestazioni, sportive e culturali. Ma le scommesse sono sempre col punto interrogativo: prima fra tutte - lanciata dai bookmakers inglesi - se verranno cancellate le Olimpiadi di Tokyo (l’annullamento batte il regolare svolgimento 5,00 a 10,0). Il Cio però ha già detto: rinvio sì, ma cancellazione assolutamente no. Nel Regno Unito però si può scommettere anche sulla nazione di appartenenza del primo atleta che rinuncerà ai Giochi causa coronavirus. In testa non c’è la Cina, solo 15ª, superata dall’Italia 11ª. Più probabile che il campione a dire no arrivi dalla Corea del Sud, prima nei pronostici.

Tra i dilemmi su cui offrono puntate oltremanica quello se il campionato Nba riprenderà prima o dopo il primo giugno (con un sostanziale testa a testa, che pende però sull’esito più pessimistico). Impazzano anche le scommesse sulla corsa alle primarie americane dei democratici.

Tra le puntate suggerite in Italia invece c’è anche se Jannick Sinner, promessa del tennis, vincerà uno slam. Ma anche le temperature probabili a Pasqua: sole, pioggia in realtà con l’isolamento forzato poco cambia. In assenza di sport giocato spopola il gossip: che si spinge fino a ipotizzare il quarto figlio della coppia della tv Fabio Caressa-Benedetta Parodi entro il 2021. Obiettivo diverso, e con data di scadenza inferiore, il sogno di Carlo d’Inghilterra: mettersi finalmente la corona in testa entro fine anno. Sua maestà permettendo.