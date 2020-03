Stop al tennis internazionale fino al 7 giugno, e saltano gli Internazionali di Roma: è la decisione dell’Atp e della Wta, che per l’emergenza coronavirus ha decretato lo stop a tutti i tornei della primavera del circuito professionale maschile e femminile.



Gli Internazionali d’Italia erano in programma dal 4 al 17 maggio.



Gli Us Open, invece, si terranno nelle date previste, almeno per il momento. Lo comunicano gli organizzatori in una nota.



Lo slam newyorkese è in programma dal 31 agosto al 13 settembre e da Flushing Meadows fanno però sapere che si stanno «valutando tutte le opzioni, compresa quella di spostare più in là il torneo». Gli organizzatori precisano però che qualsiasi decisione «non verrà essere presa unilateralmente» ma saranno consultati «gli altri tornei dello Slam, Atp, Wta, It