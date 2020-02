Il Tas ha assolto Filippo Magnini, annullando la squalifica a 4 anni per doping comminata all’ex campione azzurro di nuoto dagli organi di giustizia sportiva italiana.



«Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa. È sempre stato così, le gare le ho sempre vinte negli ultimi metri. Mi hanno insegnato a non mollare mai. Sono sempre stato un atleta e una persona corretta. Tremo dalla gioia». Lo ha scritto su instagram l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini, annunciando l’assoluzione da parte del Tas in merito alle accuse di doping.