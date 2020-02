Andreas Seppi in semifinale al torneo Atp di New York

Andreas Seppi è in semifinale al torneo Atp di New York, in corso sui campi in cemento indoor del Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island Nella notte italiana, il tennista altoatesino ha infatti battuto e eliminato ai quarti l’australiano Jordan Thompson, con il punteggio di 6-7 6-4 6-1 in due ore e un quarto di gioco.



L’azzurro, attualmente numero 98 della classifica mondiale, si giocherà domani il posto per la finale con il cinese di Taipei Jason Jung, numero 131 del mondo.



Nell’altra semifinale saranno di fronte il serbo Miomir Kekmanovic, numero 54 del ranking, e il britannico Kyle Edmund (62).