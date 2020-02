Il Galles campione in carica ha battuto l’Italia 42-0 in una partita della prima giornata del Sei Nazioni 2020. Per gli azzurri, che non vincono una partita nel torneo dal 28 febbraio 2015, è la 23/a sconfitta consecutiva. Con le 5 incassate oggi sale a 109 il totale di mete subite nello stesso arco di tempo.



GALLES: Halfpenny; McNicholl (11’-21’ pt. Tompkins), North, Parkes (12’ st. Tompkins), Adams; Biggar (28’ st. Evans J.), Williams (20’ st. Webb); Faletau (12’ st. Moriarty), Tipuric, Wainwright; Jones A.W. (cap), Ball (15’ st. Hill); Lewis (20’ st. Brown), Owens (23’ st. Elias), Jones W. (15’ st. Evans R.)

Allenatore: Pivac.

ITALIA: Minozzi; Sarto L. (16’ st. Hayward), Morisi, Canna, Bellini; Allan, Braley (30’ st. Palazzani); Steyn, Negri (16’ st.

Licata), Polledri; Cannone N. (30’ st. Budd), Zanni (6’ st.

Lazzaroni); Zilocchi (6’ st. Riccioni), Bigi (cap, 28’ st. Zani), Lovotti (6’ st. Fischetti) Allenatore: Smith.

ARBITRO: Pearce (Inghilterra).

MARCATORI: p.t. 3’ cp. Biggar (3-0); 10’ cp. Biggar (6-0); 15’ cp.

Biggar (9-0); 18’ m. Adams (14-0); 30’ m. Adams tr. Biggar (21-0); s.t. 19’ m. Tompkins tr. Biggar (28-0); 36’ m. North tr. Halfpenny (35-0); 40’ m. Adams tr. Halfpenny (42-0).

NOTE: tetto del Principality Stadium chiuso; 68.582 spettatori.

Debutto in Nazionale per Niccolò Cannone e Danilo Fischetti.

Calciatori: Biggar (Galles) 5/6; Halfpenny (Galles) 2/2. Guinness Player of the Match: Tipuric (Galles).