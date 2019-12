L'azzurro Eyab Ghebrehiwet ha vinto la Boclassic. Si tratta del primo successo italiano dalla corsa di San Silvestro di Bolzano dal 1988. Il poliziotto veneto è arrivato sui dieci chilometri in 28:21, davanti all'etiope Telahun Haile Bekele (+0:07) e il keniano Amos Kipruto (+0:16). Ai piedi del podio è invece rimasto il trentino Yemaneberhan Crippa.

La gara femminile è invece andata a Margaret Kipkemboi. In volata la keniana (argento sui 5.000 metri ai recenti Mondiali di Doha in Qatar) si è imposta sui cinque chilometri in 15:30, davanti all'etiope e vincitrice del 2018 Netsanet Gudeta (+0:01) e l'altra keniana Gloriah Kite (+0:02).