ROMA - "Il costo della vita, della casa, dell'energia e dei trasporti sta mettendo sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei - sostengono i primi cittadini - I sindaci lo vedono ogni giorno: nelle richieste di aiuto per l'affitto, nelle attività che faticano a restare aperte, nelle periferie, nei giovani che non riescono a costruirsi un'autonomia, nelle filiere produttive, dall'autotrasporto all'agricoltura, per cui lavorare è diventato una perdita. Questo disagio si esprime in forme diverse da nord a sud, con da una parte migliaia di persone che hanno manifestato pacificamente e altri che hanno causato violenze, tensioni e disordini". I nove sindaci si dicono "vicini alle forze dell'ordine, chiamate ogni giorno a garantire la sicurezza delle nostre città in un contesto sempre più complesso, che richiede risorse e risposte all'altezza, e a quanti ne pagano le conseguenze". "La nostra solidarietà - aggiungono - va in particolare ai commercianti, agli artigiani e agli operatori economici che, oltre alle difficoltà quotidiane, si trovano a subire i danni e le conseguenze di tensioni ricorrenti, con un prezzo che troppo spesso ricade su chi lavora e tiene vive le nostre città. Ma la risposta duratura passa dall'economia: dal potere d'acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali. Per questo chiediamo alla Presidente del Consiglio un incontro tra Governo e sindaci, mentre è in corso la definizione della legge di bilancio. Vogliamo affrontare insieme, in un quadro di leale collaborazione, le misure per sostenere famiglie e imprese e rafforzare la coesione sociale delle nostre comunità. Le città sono pronte a fare la propria parte".