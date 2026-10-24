ROMA. «Il vaccino: la risposta che ti protegge». È questo il messaggio della nuova campagna di comunicazione sulla vaccinazione antinfluenzale promossa dal Ministero della Salute, in onda dal 23 ottobre sulle reti Rai, alla radio e sui canali social del dicastero. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione dell'influenza stagionale e delle possibili complicanze, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

«Vaccinarsi contro l'influenza è un gesto di protezione per sé e per gli altri, soprattutto per chi è più fragile», sottolinea il ministro della Salute Orazio Schillaci, invitando anziani, persone con patologie croniche e soggetti maggiormente esposti al rischio di complicanze ad aderire alla campagna. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente alle categorie individuate dalle indicazioni nazionali.

Al centro dell'iniziativa ci sono anche i dubbi dei cittadini. Secondo un'indagine dell'Istituto Demopolis, commissionata dal Ministero, il 40% degli intervistati dichiara di informarsi maggiormente sui temi della salute rispetto agli ultimi anni. Il 48% vorrebbe conoscere meglio la protezione offerta dal vaccino contro il contagio, il 44% la sua efficacia nel prevenire le complicanze e il 33% i possibili effetti avversi.

Dall'indagine emerge inoltre che otto italiani su dieci considerano medici di famiglia e specialisti i principali riferimenti di fiducia in materia di vaccinazioni. Proprio per questo gli spot affidano al medico un ruolo centrale nel rispondere alle domande più comuni. Per il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, la sfida è rendere la prevenzione accessibile e garantire informazioni chiare e affidabili, anche attraverso i nuovi canali digitali.