MOSCA. Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. Lo ha reso noto un funzionario regionale, mentre un organo di stampa russo riporta che decine di persone sono state messe in quarantena, secondo quanto riferisce l'Afp. I media locali l'hanno identificata come Darya Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. La testata "People of Baikal" ha riferito che la donna lavorava presso l'Istituto anti-peste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta.

Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena, ha aggiunto la testata, senza fornire ulteriori dettagli. Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo. In precedenza, Alexei Tsydenov, governatore della regione russa della Buriazia, aveva comunicato tramite un post sui social media che una donna nella vicina regione di Irkutsk era "morta di peste".